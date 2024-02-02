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Спорт

В Кыргызстане будет создана международная федерация борьбы хапсагай

Кыргызстан планирует развивать якутскую национальную борьбу хапсагай. В стране будет создана международная федерация по этому виду поединков. Соответствующий меморандум подписан в ходе пресс-конференции турнира «Ханалас хапсагайа», сообщает агентство ЯСИА.

Меморандум подписали директор Республиканского центра национальных видов спорта Геннадий Васильев и президент Международной федерации кыргыз куреш Рыскельди Шамиев.

«В первый раз мы участвовали во всемирных играх в Чувашии по хапсагаю. Два наших борца вышли в финал. Нам понравился национальный вид спорта Якутии, хотим его развивать в Кыргызстане», — сказал Раскельди Шамиев.

«В прошлом году утвержден план мероприятий Министерством спорта РФ. Будем развивать и популяризировать хапсагай не только в России, но и в странах БРИКС, ШОС и СНГ», — отметил Геннадий Васильев.

«В Кыргызстане географически очень удобно проводить большие мировые мероприятия в плане визы, инфраструктуры. В международную федерацию кыргыз куреш на сегодняшний день входят 28 стран. Соответственно, все они будут участвовать и по борьбе хапсагай», — обратил внимание вице-президент федерации по борьбе хаспагай Якутии Вячеслав Нестеров.

Хапсагай — древнее национальное боевое искусство Якутии. Первое упоминание встречается в эпосе Олонхо, где, используя приемы данной борьбы, мужественный богатырь одерживает победу над «темными силами».

Термин «хапсагай» можно перевести с якутского, как «ловкий» или «проворный». Согласно сохранившимся приданиям, в древности обучение навыкам искусства ведения боя без оружия являлось важнейшей частью подготовки и воспитания воинов.
Ссылка: https://24.kg/sport/285651/
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