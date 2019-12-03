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Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом в Казахстане увеличилось

Фото МВД РК. Перевернувшийся в Казахстане автобус

На месте крупного ДТП с пассажирским автобусом в Кызыл-Ординской области Казахстана обнаружили тела еще двух погибших. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Позже умер еще один пассажир. В итоге число погибших возросло до семи.

Пока число пострадавших — 22 человека. На месте продолжают работать спасатели, медики и полицейские.

Авария произошла сегодня в 5.25 на трассе Кызыл-Орда — Кумколь. В салоне находились 35 пассажиров.

Ведется досудебное расследование по части 4 статьи 345 УК «Нарушение Правил дорожного движения или эксплуатации ТС лицами, управляющими транспортными средствами».
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