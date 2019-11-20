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Происшествия

В городе Ош мужчина случайно перерезал себе горло бензопилой

В Оше мужчина случайно перерезал себе горло бензопилой. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что несчастный случай произошел 16 ноября. Сообщение о ЧП в милицию поступило от медиков скорой помощи.

«На место выезжала оперативно-следственная группа. Выяснилось, что 62-летний житель Оша У.Я. в своем доме пилил дрова. Он поскользнулся, упал и случайно бензопилой перерезал себе горло. От полученных ран мужчина скончался на месте. Родственники отказались от проведения судебно-медицинской экспертизы», — отметили в УВД.
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