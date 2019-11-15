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В Ноокене задержан член ОПГ, подозреваемый в избиении мужчины

В Ноокенском районе сотрудники криминальной милиции задержали члена ОПГ, подозреваемого в избиении мужчины. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что 24 февраля в городе Кочкор-Ата был избит 40-летний А.Я. В своем заявлении он указал, что трое неизвестных азиатской национальности, вызвав его из дома, стали пинать и бить его.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП. В рамках досудебного производства были установлены личности троих подозреваемых. Ими оказались 31-летний С.А., 24-летний К.Э. и 22-летний О.Ж. Двоих подозреваемых задержали в марте. Их дела переданы в суд. Третий подозреваемый скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Сотрудники криминальной милиции задержали его. К.Э. стоит на учете в МВД как член ОПГ», — сообщили в УВД.

Подозреваемый водворен в СИЗО, его дело направили в суд.
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