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В Бишкеке компания обманывала кыргызстанцев, обещая устроить на работу в Европе

В Бишкеке выявлен факт незаконного предпринимательства, связанного с трудоустройством за рубежом. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, ведомству стало известно, что кыргызстанец оказался в Чехии без документов и медицинской страховки из-за незаконной деятельности фирмы. Оказалось, что он заплатил ОсОО Pro Style $1 тысячу за услугу по трудоустройству в страны Европы. По приезде в Чехию ему должны были предоставить рабочее место и все необходимые документы. Однако приехав в Европу, он оказался ни с чем.

«Установлено, что ОсОО Pro Style не числится в реестре законных отправителей Информационно-консультационного центра Государственной службы миграции при ПКР. Компания не получала разрешения на право трудоустройства граждан Кыргызстана за рубежом. В офисе компании проведен обыск. Обнаружены документы о финансово-хозяйственной деятельности, свидетельствующие о совершении противоправных действий, направленных на незаконную предпринимательскую деятельность», — рассказали в ГСБЭП.

По этому факту ведется досудебное производство.
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