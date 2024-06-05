Изъят участок стройкомпании, которая обманула более 100 дольщиков и подрядчика

У одной из строительных компаний, осуществляющих свою деятельность в Бишкеке, изъяли 0,45 гектара земельного участка в пользу государства. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Выявлена деятельность недобросовестного застройщика. ОсОО «Р.С.М.» получило у мэрии столицы в аренду на 49 лет земельный участок для строительства жилого комплекса. Но из-за отсутствия денег стройкомпания заключила договор с другой подрядной организацией, которая в последующем для получения необходимых финансовых средств на возведение продала строящиеся квартиры более 100 дольщикам.

«Оценочная стоимость земельного участка составляет 132 миллиона 170 тысяч сомов. В последующем его владелец ОсОО «Р.С.М.» в корыстных целях и для неисполнения своих обязательств расторгло договор с подрядной фирмой без каких-либо причин. Последняя не могла завершить строительство жилых домов и исполнить свои обязательства перед дольщиками», — говорится в сообщении.

В результате принятых мер со стороны ГКНБ в судебном порядке вышеуказанный земельный участок возвращен в пользу государства. Как отметили в госкомитете, созданы условия для исполнения обязательств подрядной строительной компанией перед дольщиками, которая теперь может напрямую получить земельный участок у государства и завершить строительство.