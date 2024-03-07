В Бишкеке задержан основной фигурант дела о финансовых пирамидах

Оперативники УВД Первомайского района задержали основного фигуранта дела об организации финансовой пирамиды. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Фото пресс-службы МВД

По ее данным, в марте с письменными заявлениями обратились свыше ста граждан, которые просили принять меры в отношения владельцев компании Charge fast (быстрая зарядка).

«Они входят в доверие под предлогом, что удвоят деньги. Завладев средствами, скрывались, не выполнив обещанного», — говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело по статье организация финансовых пирамид. Установлен и задержан основной фигурант — С.С., 1981 года рождения. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

Фото пресс-службы МВД

Сотрудниками милиции ведутся оперативно-разыскные мероприятия по установлению и задержанию других причастных лиц.