В городе Ош владельца зоомагазина подозревают в убийстве

В Оше по подозрению в убийстве задержан владелец зоомагазина. Об этом 24.kg сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что 1 ноября из больницы поступило сообщение о том, что от полученных ножевых ранений скончался 35-летний Р.М. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Убийство» УК КР.

«Во время досудебного производства милиция опросила свидетелей происшествия. Они рассказали, что погибший арендовал помещение зоомагазина. 1 ноября, примерно в 19.30, между владельцем здания и Р.М. возникла словесная перепалка, в ходе которой подозреваемый ударил ножом арендатора в грудь. Владелец помещения задержан и водворен в СИЗО», — сообщили в УВД.