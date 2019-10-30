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Сбежавший из колонии-поселения в Кыргызстане осужденный найден в Москве

В Москве задержан разыскиваемый за совершение преступления в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, мужчина объявлен в розыск еще в 2012 году. Гражданин К.В., 1981 года рождения, разыскивался следственными органами ГСИН.

В 2000-м он осужден Военным судом Баткенского гарнизона по признакам преступления,
предусмотренного статьями 245 «Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ» и 364 «Нарушение правил несения караульной службы» УК КР, к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

пресс-службы МВД КР
Фото пресс-службы МВД КР. Задержанный

Мужчину обвиняли в хищении боеприпасов и взрывных устройств во время несения им караульной службы по охране оружейного склада. Он украл 16 гранат Ф-1, столько же запалов к ним, а также патроны от ПМ.

Позже его перевели в колонию-поселение, откуда он сбежал.

Задержанного доставят в Кыргызстан для привлечения к уголовной ответственности.
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