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Смерть Егора Паньшина. Следователи ждут результатов экспертизы

Следователи Октябрьского РОВД ждут результатов экспертизы по факту смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина

Как сообщили 24.kg в милиции, что послужило причиной смерти Паньшина, однозначно говорить пока рано. Но следов физического насилия не обнаружено. Следователи склоняются к версии о самоубийстве. 

Напомним, что 13 октября в 9.30 мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай».

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, что у Егора Паньшина было много долгов и проблем на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.
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