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Происшествия

Предпринимателю в Бишкеке подбросили наркотики. Организовала все бывшая жена

Задержаны сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР по фактам злоупотребления служебным положением и фальсификации доказательств. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, это было заказное уголовное преследование частного предпринимателя Романа Пивцова для рейдерского захвата его бизнеса.

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Установлено, что в феврале 2019 года сотрудники УСБНОН, вступив в сговор с бывшей супругой потерпевшего, за определенное денежное вознаграждение подбросили в автомашину бизнесмена 32 грамма гашиша. Он был задержан.

В рамках зарегистрированного в АИС ЕРПП по статьям 320 (злоупотребление должностным положением), 340 (незаконное обвинение в совершении преступления), 341 (принуждение к даче ложных показаний) и 342 (фальсификация доказательств) УК КР дела установлена причастность к вышеуказанным должностным преступлениям сотрудников УСБНОН МВД КР по Бишкеку — Ч.Д. и Б.У.

Они задержаны и водворены в СИЗО-1 Бишкека.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выявление других лиц, причастных к данным преступлениям.
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