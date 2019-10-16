В Москве задержан кыргызстанец, незаконно переписавший на себя квартиру

Разыскиваемый кыргызстанец, незаконно переписавший на себя квартиру, задержан в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, 41-летний мошенник скрывался от органов следствия ОВД Алайского района Ошской области по обвинению в совершении преступления по статье 350 «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков с использованием заведомо подложного документа» УК КР.

Мужчина в 2010 году по предварительному сговору с частным нотариусом без получения согласия владельца жилья подделал подпись собственника, незаконно составил договор купли-продажи и оформил на себя право на недвижимое имущество.

Фото пресс-службы МВД КР. Задержанный в Москве мошенник

В 2012-м злоумышленник заложил указанное недвижимое имущество в банк, где оформил кредит на свою жену в 300 тысяч сомов, чем нанес банку материальный ущерб.

Мужчину доставят на родину для дальнейшего привлечения его к уголовной ответственности.