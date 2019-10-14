Смерть Егора Паньшина. У милиции появилась основная версия

В Бишкеке по факту смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина начато досудебное производство.

Как сообщили 24.kg в ОВД Октябрьского района столицы, факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства» УК КР. «Самоубийство и есть основная версия. Но причину смерти установит только экспертиза. Что касается версии убийства, то следствие не берет ее в разработку как основную», — уточнили в милиции.

13 октября в 9.30 мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай».

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, что у Егора Паньшина было много долгов и проблем на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.