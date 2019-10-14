Милиция не исключает версию убийства Егора Паньшина

В Бишкеке по факту смерти известного организатора праздничных мероприятий и квестов Егора Паньшина начато досудебное производство.

Как сообщили 24.kg в ОВД Октябрьского района столицы, факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Доведение до самоубийства» УК КР.

Но и версию убийства в милиции тоже не исключают.

Следствие продолжается. 13 октября в 9.30 мужчину нашли мертвым в лесопосадке в микрорайоне «Асанбай».

На шее у него обнаружили бытовой электрический удлинитель, привязанный другим концом к дереву. Синяков, ушибов, травм на теле не нашли.

В милиции подчеркнули, у Егора Паньшина было много долгов и проблемы на работе. Ранее его родственники сообщали, что он ушел на утреннюю пробежку и не вернулся.