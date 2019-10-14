Происшествие во время парковки произошло в одном из районов полиции канадского города Ванкувера. В результате несколько человек отправили в больницу, пишет издание «За рулем».

Водитель Honda Crosstour осторожно пытался припарковаться между двумя электрокарами Tesla Model 3.

Потом кроссовер резко ускорился, выскочил на обочину и перевернулся. Попутно автомобиль задел двух пешеходов. Их отправили в больницу, но серьезных травм они не получили.

Происшествие зафиксировала камера одного из автомобилей Tesla. Ролик можно теперь использовать в качестве наглядного материала в автошколах по теме «как парковаться не надо».