Стрельба у посольства Кыргызстана в Москве. Подрались из-за $500 тысяч

В Москве, в одном из кафе у посольства Кыргызстана произошла драка со стрельбой. Посетители заведения устроили конфликт из-за денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, пятеро клиентов отдыхали в кафе, когда к ним внезапно подошли двое мужчин. Напавшие были с газовым баллончиком, но им неожиданно помог сидевший за столом участник компании - он выхватил травматический пистолет и выстрелил.

По предварительным данным, напавшие устроили конфликт из-за долга и попытались отобрать сумку. Участники драки рассказали, что внутри могло находиться около $500 тысяч.

В московском главке МВД пояснили, что в ходе конфликта пострадал один человек - его доставили в больницу. Одного из напавших удалось задержать. Двое других скрылись и направились к метро, но сумку так и не забрали.