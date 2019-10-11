В селе Новониколаевка женщина убила сожителя во время ссоры

Сотрудники милиции Жайылского района задержали подозреваемую в убийстве своего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 9 октября обнаружено тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением.

По горячим следам задержана сожительница убитого мужчины 47-летняя Д.А.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Подозреваемая в убийстве

По предварительной версии следствия, преступление совершено во время пьяной ссоры между сожителями. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

В настоящее время задержанная водворена в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района. Назначены все необходимые судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается.