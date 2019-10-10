Беспорядки в Бишкеке. Задержан хулиган, разбивший камеру «Безопасного города»

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 8 августа в УВД Октябрьского района с заявлением обратился представитель ОсОО «Вега Оперейтинг Компани» Н.А. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые вывели из строя одну из камер внешнего видеонаблюдения проекта «Безопасный город» на пересечении улиц 7 Апреля и Токомбаева и скрылись.

«Материальный ущерб составил $500. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. Оперативники УВД Октябрьского района задержали подозреваемого 23-летнего К.А. Проводятся следственные действия по установлению остальных подозреваемых, причастных к хулиганству в ночь на 9 августа 2019 года», — сообщили в ГУВД.

Напомним, после задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева 8 августа в Бишкеке прошел митинг его сторонников. В ходе акции протестующие повредили машины ГУГССО, а также разбили камеры проекта «Безопасный город».

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленника или владеющих о нем какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0505398800, 0550102599 и 102.