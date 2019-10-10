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Происшествия

Мужчину, убившего в Бишкеке сожительницу, задержали

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в убийстве сожительницы в Бишкеке, который находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в конце июля 2019 года сотрудники ОВД Аламединского района в одном из домов новостройки «Ак-Жар» обнаружили тело 48-летней А.Т. с признаками насильственной смерти.

Работники милиции установили личность подозреваемого, который скрывался от органов внутренних дел. В последующем подозреваемого объявили в розыск.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Подозреваемый в убийстве сожительницы

9 октября 43-летнего подозреваемого Б.У. задержали и водворили в ИВС ГУВД столицы.

По предварительной версии следствия, преступление совершено на почве ссоры между сожителями. Досудебное производство продолжается.
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