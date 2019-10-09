Глава отдела по борьбе с оргпреступностью ГУВД Бишкека ранил мужчину

В Бишкеке начальник отдела по борьбе с организованной преступностью СКМ ГУВД столицы Нурлан Амангулов выстрелил в мужчину. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что потерпевший госпитализирован в БНИЦТиО. По некоторым данным, ЧП произошло сегодня.

«Известно, что Нурлан Амангулов стрелял из травматического пистолета. Стрельба произошла на бытовой почве на Южной магистрали», — сообщили редакции.

Директор БНИЦТиО Сабырбек Джумабеков подтвердил 24.kg информацию о раненом пациенте. По его словам, сегодня утром в больницу поступил 25-летний молодой человек.

«Состояние пациента средней тяжести. У него огнестрельное ранение предплечья с переломом локтевой кости. Рану мы обработали, почистили, наложили гипс. Впереди его ожидает плановая операция», — сказал Сабырбек Джумабеков.