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Находившегося несколько лет в розыске кыргызстанца задержали в Москве

В Москве задержали кыргызстанца, который находился несколько лет в розыске за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, гражданина М.М., 1979 года рождения, уроженца Таласской области, более восьми лет разыскивали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и с использованием служебного положения.

В 2011-м он, являясь генеральным директором одного из ОсОО, обратился в банк за кредитом в 14 миллионов сомов как пострадавший во время событий 7 апреля. После представления документов и залогового имущества оформил кредит в 5 миллионов 180 тысяч сомов. В итоге он присвоил 2 миллиона 188 тысяч сомов и скрылся.

МВД КР
Фото МВД КР. Задержанный в Москве кыргызстанец

Кыргызстанца же разыскивало управление ГСБЭП по Ошу по обвинению в уклонении от уплаты налогов и обязательных страховых взносов в особо крупном размере.

В 2012 году М.М. несколько месяцев реализовывал ГСМ и цемент, но скрыл финансовые отчеты от налогового органа. В итоге он уклонился от уплаты налогов и причинил государству ущерб на 1 миллион 766 тысяч сомов.

Задержанного экстрадируют из России в Кыргызстан.
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