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Происшествия

В Чуйской области встреча бывших сокамерников закончилась убийством

В Сокулукском районе обнаружено тело с признаками насильственной смерти, подозреваемые задержаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 138 (причинение тяжкого вреда здоровью) УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

В рамках следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили личность погибшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 28-летний житель Бишкека. Установлены также личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались 27-летний П.С. и 30-летний Н.А., жители Чуйской области, оба ранее несколько раз судимые.

Выяснилось, что ранее все трое были знакомы: они отбывали наказание в одном исправительном учреждении. 3 октября мужчины встретились, и после распития спиртных напитков у них возник конфликт, переросший в драку. От полученных травм один скончался на месте.

В настоящий момент подозреваемые водворены в ИВС. Досудебное производство продолжается.
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