21:10
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

Гибель девочки в Сузаке. Бабушке обвинение так и не предъявлено

По факту гибели девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области обвинение бабушке — основной подозреваемой — так и не предъявлено.

Читайте по теме
Гибель двухлетней девочки в Сузаке. Готовы результаты экспертизы

В УВД региона 24.kg объяснили почему. Уточняется, что проводятся необходимые мероприятия и информация не разглашается по этому делу в интересах следствия. Устанавливается круг причастных к избиению ребенка. Статья переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека» УК КР. Но бабушку, которая и проходила главной подозреваемой, не задержали, и обвинение не предъявили.

Она утверждает, что ребенка не била, он упал с лестницы сам.

Мать малышки также не стала писать заявление. Согласно результатам комиссионной экспертизы, девочка скончалась в результате полученных травм. Ранее в организации «Лига защиты прав ребенка» рассказали, что мама девочки деморализована. У нее остался еще один ребенок. Он сейчас проживает с бабушкой. 
Ссылка:
просмотров: 188
Версия для печати
Материалы по теме
В Военно-Антоновке двое детей погибли, упав в выгребную яму
Гибель девочки в Сузаке. Мать вернулась в Россию, бабушку не задержали
Хотела сфотографироваться. 16-летняя девочка упала в реку Арашан и погибла
В Узбекистане сгорел ребенок, оставленный без присмотра в машине
Британец погиб, выпав из самолета в Турции
Скончался полицейский, обменявшийся на заложника во время теракта во Франции
Смартфон Nokia взорвался и убил девушку в Индии
Эпидемия гриппа в США унесла жизни 63 детей
Для виновника ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров, прокурор просит 11 лет
В Индии мужчину убил аппарат МРТ
Популярные новости
В&nbsp;Оше девушка из&nbsp;ревности ко&nbsp;второй жене убила своего мужа В Оше девушка из ревности ко второй жене убила своего мужа
В&nbsp;Бишкеке ищут пропавшую без вести 13-летнюю девочку В Бишкеке ищут пропавшую без вести 13-летнюю девочку
Школьник погиб из-за неосторожности водителя автобуса Школьник погиб из-за неосторожности водителя автобуса
Школьник погиб под колесами автобуса. В&nbsp;мэрии рассказали подробности Школьник погиб под колесами автобуса. В мэрии рассказали подробности
Бизнес
Открыт новый магазин Globus на&nbsp;пересечении Жибек Жолу и&nbsp;Тоголока Молдо Открыт новый магазин Globus на пересечении Жибек Жолу и Тоголока Молдо
В&nbsp;Кыргызстане запущен первый маркетплейс от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo; В Кыргызстане запущен первый маркетплейс от банка «Бай Тушум»
Домашний интернет и&nbsp;бесплатная связь для всей семьи Домашний интернет и бесплатная связь для всей семьи
День города&nbsp;Ош вместе с&nbsp;MegaCom День города Ош вместе с MegaCom
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 октября: местами дожди
20:44
Возле школы в селе Фуркат сжигают мусор
20:38
В ГКНБ прокомментировали заявление экс-главы «Инфоком» о взятке в $20 тысяч
20:17
Суд по делу об убийстве Улана Салянова возобновился
20:14
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. У ГКНБ есть машина времени?