Гибель девочки в Сузаке. Бабушке обвинение так и не предъявлено

По факту гибели девочки в Сузакском районе Джалал-Абадской области обвинение бабушке — основной подозреваемой — так и не предъявлено.

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В УВД региона 24.kg объяснили почему. Уточняется, что проводятся необходимые мероприятия и информация не разглашается по этому делу в интересах следствия. Устанавливается круг причастных к избиению ребенка. Статья переквалифицирована на «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека» УК КР. Но бабушку, которая и проходила главной подозреваемой, не задержали, и обвинение не предъявили.

Она утверждает, что ребенка не била, он упал с лестницы сам.

Мать малышки также не стала писать заявление. Согласно результатам комиссионной экспертизы, девочка скончалась в результате полученных травм. Ранее в организации «Лига защиты прав ребенка» рассказали, что мама девочки деморализована. У нее остался еще один ребенок. Он сейчас проживает с бабушкой.