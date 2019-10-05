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Происшествия

На Иссык-Куле пенсионер зарезал приятеля. Его осудили на 11 лет

Иссык-Кульский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы 73-летнего К.А. Об этом говорится в приговоре суда.

Пенсионер признан виновным в убийстве: К.А. зарезал своего односельчанина. «Обвиняемый признал вину. Пояснил, что не хотел никого убивать. С его слов, погибший, после того как они выпили водку, пришел к нему в кошару и стал душить. Подсудимый взял нож и сам не понял, как ударил им Ж.Т. Испугавшись увиденной крови, пенсионер вышел на улицу. Затем пришел домой и обо всем рассказал детям», — указывается в приговоре.
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