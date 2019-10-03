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Происшествия

Жестокая драка в Иссык-Ате. Возбуждено уголовное дело

По факту избиения жителей села Дружба Иссык-Атинского района возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области. 

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Уточняется, что материал зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР.

«28 сентября в милицию поступило сообщение из территориальной больницы о двух мужчинах с телесными повреждениями. Сотрудники милиции установили личности пострадавших, ими оказались 31-летний Рамазан Дикарахунов и 30-летний Омар Бешанло. Они написали заявление и просили принять меры в отношении жителей села Дружба. Последние в ходе ссоры избили их. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Досудебное производство продолжается», — прокомментировали в ГУВД.

Ранее пострадавшие сообщили 24.kg, что милиция не принимает действия по их заявлениям.
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