В Чуйской области жестоко подрались соседи. Милиция бездействует

В селе Дружба Иссык-Атинского района односельчане жестоко избили двоих мужчин. Об этом 24.kg рассказал потерпевший Рамазан Дикарахунов.

По его словам, драка произошла 28 сентября на объездной трассе.

«28 сентября утром мы поругались с соседом на почве земельных споров. Его сын предложил разобраться за территорией села — на объездной дороге в районе села Ивановка. Я согласился, взял с собой родственника и соседа. Когда приехали на место, нас тупо начали бить арматурой, трубами. Я обратился в больницу села Ивановка, потом меня и родственника перевели в Чуйскую областную больницу», — сказал Рамазан Дикарахунов.

Он добавил: за все время, что он и его родственник находятся в больнице, милиционеры посетили их всего один раз.

«Нас не опрашивали, следственных действий не проводили. Милиционеры приехали один раз, когда мы лежали в больнице села Ивановка, и сказали, что у нас легкие ушибы. Однако как они такое могут говорить, если мне голову зашивали?» — пожаловался пострадавший.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что информация Рамазана Дикарахунова проверяется.