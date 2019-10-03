В аэропорту Чикаго «взбесился» электрокар и едва не разнес самолет

Инцидент произошел в Чикаго, в международном аэропорту О’Хара. Во время погрузки самолета электрокар неожиданно «взбезился», сообщило издание «За рулем».

Транспортное средство начало вращаться и разбрасывать консервированные еду и напитки. Электрокар едва не врезался в борт самолета Embraer 145, но все обошлось.

Растерялись почти все сотрудники аэропорта, ставшие свидетелями происшествия, кроме одного мужчины. Он вскочил на погрузчик, пошел на таран машины и опрокинул ее.

В заявлении American Airlines говорится: «Мы ценим быстрые действия члена нашей команды, которому удалось остановить автомобиль». В компании отметили, что, по предварительным данным, головокружительное вращение тележки вызвал заклинивший ускоритель.

В происшествии никто не пострадал. Видео сняли из терминала аэропорта через окно и опубликовали в Twitter.