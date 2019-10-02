В Нарынской области бывшие руководители продали три машины автошколы

В Нарынской области выявили факт злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП обратилось руководство автошколы ОсОО «Т.» по факту незаконной продажи трех учебных автомашин, находящихся на ее балансе. Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР.

«Во время досудебного производства установлено, что машины продало бывшее руководство третьим лицам без согласования с учредителями ОсОО. После разбирательства ГСБЭП вернула автомобили на баланс автошколы. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.