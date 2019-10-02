12:53
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Нарынской области бывшие руководители продали три машины автошколы

В Нарынской области выявили факт злоупотребления полномочиями в коммерческой или иной организации. Об этом сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в ГСБЭП обратилось руководство автошколы ОсОО «Т.» по факту незаконной продажи трех учебных автомашин, находящихся на ее балансе. Факт зарегистрировали в Едином реестре преступлений и проступков по статье 233 «Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации» УК КР.

«Во время досудебного производства установлено, что машины продало бывшее руководство третьим лицам без согласования с учредителями ОсОО. После разбирательства ГСБЭП вернула автомобили на баланс автошколы. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
Ссылка:
просмотров: 181
Версия для печати
Материалы по теме
Из аэропорта «Манас» вывели $5 миллионов. Возбуждено уголовное дело
Более 600 тысяч сомов присвоил судебный исполнитель на Иссык-Куле
Подробности задержания инспектора Счетной палаты Кыргызстана рассказал ГКНБ
Инспектор Счетной палаты скрыл нарушения в Госагентстве охраны окружающей среды
В судебном департаменте выявлены факты злоупотребления должностным положением
В Таш-Кумыре чиновники выдали под индивидуальное строительство земли озеленения
На Иссык-Куле Госрегистр незаконно выдал пастбищный участок частной фирме
В Аламединском РОВД присвоили 120 тысяч сомов для оплаты штрафов
Таможенников обвиняют в халатности и злоупотреблении должностным положением
В Ошской области незаконно выделили 11 участков. Замешан глава айыл окмоту
Популярные новости
В&nbsp;Оше возле дома Матраимовых скрутили оператора &laquo;Азаттыка&raquo; и&nbsp;отобрали камеру В Оше возле дома Матраимовых скрутили оператора «Азаттыка» и отобрали камеру
Местные жители побили сотрудников ГКНБ во&nbsp;время стычки на&nbsp;КПП в&nbsp;Чуйской области Местные жители побили сотрудников ГКНБ во время стычки на КПП в Чуйской области
В&nbsp;центре Бишкека произошло тройное ДТП В центре Бишкека произошло тройное ДТП
Из&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; вывели $5&nbsp;миллионов. Возбуждено уголовное дело Из аэропорта «Манас» вывели $5 миллионов. Возбуждено уголовное дело
Бизнес
Новые базовые станции Мобильного оператора&nbsp;О! для улучшения качества связи Новые базовые станции Мобильного оператора О! для улучшения качества связи
MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых MegaCom оказал помощь Нижне-Серафимовскому дому-интернату для престарелых
Грандиозное обновление сети &laquo;Народный&raquo;. Открыт первый магазин нового формата Грандиозное обновление сети «Народный». Открыт первый магазин нового формата
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; приглашает на&nbsp;конкурс-споттинг ОАО «Международный аэропорт «Манас» приглашает на конкурс-споттинг