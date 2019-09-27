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Происшествия

В Самаре совершил экстренную посадку самолет, летевший в Кыргызстан

Летевший из аэропорта «Жуковский» (Москва) в город Ош самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Об этом сообщило РИА Новости.

Экстренную посадку совершили из-за плохого самочувствия ребенка, находившегося на борту.

«По данным Куйбышевской транспортной прокуратуры, самолет сел в международном аэропорту «Курумоч» вчера. Посадка произведена в связи с плохим самочувствием ребенка на борту», — сообщило агентство.

Ребенка госпитализировали с диагнозом ОРВИ. Позже самолет вылетел в город Ош.
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