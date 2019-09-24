«Он уехал в Россию». В городе Ош мужчина убил брата и закопал тело в поле

В Оше сотрудники милиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего брата. Об этом сообщает пресс-служба УВД южной столицы.

Уточняется, что милиционеры получили информацию о том, что жителя села Толойкон 28-летнего Аваза Жолдошбай уулу убили и закопали в поле его родственники. Последние утверждали, что молодой человек уехал работать в Россию.

«Задержан брат погибшего. Он водворен в ИВС. Он признал свою вину и рассказал, что ударил брата по затылку кочергой в 2018 году, а его тело сжег вместе со старыми колесами от машины. Останки закопал в поле. Всем, кто спрашивал про брата, молодой человек отвечал, что он уехал в Россию», — сообщили в УВД.По данным УВД, 23-летний подозреваемый пошел на тяжкое преступление, потому что погибший постоянно издевался над ним. Помимо этого, Аваз Жолдошбай уулу поднимал руку на сестру и мать. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».