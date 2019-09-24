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Происшествия

Более 600 тысяч сомов присвоил судебный исполнитель на Иссык-Куле

Судебный исполнитель ПССИ Иссык-Кульского района незаконно присвоил более 600 тысяч сомов от оплаты штрафов. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным ведомства, факты злоупотребления должностным положением выявила надзорная проверка. Судебный исполнитель, не имея полномочий по получению денег, предназначенных для оплаты штрафов по уголовным делам в доход государства, присвоил их.

«С октября 2018 года по январь 2019-го судебный исполнитель ПССИ Иссык-Кульского района получил от осужденных за незаконное хранение наркотиков 600 тысяч сомов в качестве штрафа по приговору суда. Подделав банковские квитанции, он приобщил их к материалам исполнительного производства», — отметили в Генпрокуратуре.

Досудебное производство ведет УГКНБ по Иссык-Кульской области. Причиненный ущерб возместили полностью. В ходе следствия установили еще 33 аналогичных факта. Их зарегистрировали в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР, добавили в главном надзорном органе.
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