Совбез выяснил, где таится коррупция в «Кыргызкомуре»

Рабочая группа Совета безопасности определила основные коррупционные зоны и риски в государственном предприятии «Кыргызкомур». Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза.

По ее данным, коррупционные риски связаны с возможностью манипулирования стоимостью и объемами работ и услуг при планировании затрат на добычу угля, его перевозку и хранение с целью завышения расходов и создания возможности получения «откатов» от контрагентов. Кроме того, возможны хищения товарно-материальных запасов путем приписок, при списании угля ввиду ветровых уносов, транспортировке без соответствующей нормативной базы по списанию естественной убыли угля, путем подмены цен на различные фракции и так далее.

«Работа ГП «Кыргызкомур», как и других государственных предприятий, должна быть максимально прозрачной. Все процессы на государственном предприятии, в том числе при закупке, поставке, списании и реализации угля и других товарно-материальных ценностей на госпредприятии и в его структурных подразделениях, должны быть четко регламентированы, чтобы максимально исключить возникновение коррупционных рисков», — отметил секретарь Совета безопасности Дамир Сагынбаев.