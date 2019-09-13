16:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

В Чаткале задержан член ОПГ по прозвищу «Басмач»

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области задержан член ОПГ по прозвищу «Басмач». Об этом сообщает УВД региона.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился житель Ала-Букинского района. Он рассказал, что 8 сентября ехал в село Жаны-Базар. В это время двое неизвестных людей остановили его и стали вымогать 10 тысяч сомов.

«Мужчине угрожали и не отпускали с дороги 3-4 часа. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК КР. В ходе следствия сотрудники службы криминальной милиции задержали подозреваемых. Ими оказались трижды судимый член ОПГ 30-летний У.Б. по прозвищу «Басмач» и его подельник 22-летний С.Д. Решением суда их взяли под стражу на два месяца», — отметили в УВД.
Ссылка:
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Осужденный звонил из колонии иностранцу и вымогал у него деньги
В ГКНБ рассказали подробности задержания помощника прокурора Токмака
Инспектор Счетной палаты вымогал деньги у сотрудников центра семейной медицины
ГКНБ распространил видео задержания начальника отдела Финполиции
ГКНБ рассказал подробности задержания начальника отдела Финполиции
Задержан замначальника Соцфонда, вымогавший деньги у пенсионерки
Финпол задержал чиновника столичного акимиата за вымогательство взятки
Взятка $200 тысяч. Прокурорам и милиционерам изменили приговор
Сотрудники охранного агентства вымогали деньги, часть просили отдать натурой
На Иссык-Куле группа молодых ребят требует деньги и не дает работать бизнесменам
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке автобус столкнулся с&nbsp;Mazda. Четыре человека погибли В Бишкеке автобус столкнулся с Mazda. Четыре человека погибли
Смертельное ДТП с&nbsp;автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело Смертельное ДТП с автобусом. ГУВД возбудило уголовное дело
Смертельное ДТП в&nbsp;Бишкеке. Автобус восстановлению не&nbsp;подлежит Смертельное ДТП в Бишкеке. Автобус восстановлению не подлежит
Задержанного военного комиссара отпустили. Найденные у&nbsp;него деньги уже не&nbsp;взятка Задержанного военного комиссара отпустили. Найденные у него деньги уже не взятка
Бизнес
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom