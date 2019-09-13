В Чаткале задержан член ОПГ по прозвищу «Басмач»

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области задержан член ОПГ по прозвищу «Басмач». Об этом сообщает УВД региона.

Уточняется, что с заявлением в милицию обратился житель Ала-Букинского района. Он рассказал, что 8 сентября ехал в село Жаны-Базар. В это время двое неизвестных людей остановили его и стали вымогать 10 тысяч сомов.

«Мужчине угрожали и не отпускали с дороги 3-4 часа. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» УК КР. В ходе следствия сотрудники службы криминальной милиции задержали подозреваемых. Ими оказались трижды судимый член ОПГ 30-летний У.Б. по прозвищу «Басмач» и его подельник 22-летний С.Д. Решением суда их взяли под стражу на два месяца», — отметили в УВД.