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Происшествия

Жестокое избиение в Джалал-Абаде. Милиция задержала еще двоих подозреваемых

По факту драки возле ночного клуба в Джалал-Абаде задержали еще двоих подозреваемых. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона. 

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Уточняется, что милиция возбудила уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».

«В настоящий момент потерпевший находится в реанимационном отделении Джалал-Абадской областной больницы. Всего по факту драки задержали четверых подозреваемых. Они являются жителями Сузакского района. По решению суда их взяли под стражу на два месяца», — сообщили в УВД.

В ведомстве отметили, что один из участников драки обратился в больницу, заявив, что также получил травмы во время инцидента. На выездном заседании следственный судья постановил его взять под стражу.

Напомним, 9 сентября в Джалал-Абаде толпа молодых людей жестоко избила 26-летнего парня. Пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценивают как крайне тияжелое. Двоих подозреваемых милиция задержала сразу после драки.

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