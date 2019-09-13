В Джалал-Абаде застрелили водителя. Суд огласил приговор обвиняемым

Джалал-Абадский областной суд приговорил обвиняемых в убийстве и незаконном хранении оружия к 13 и 16 годам лишения свободы.

В приговоре указывается, что Д.А.Ж. нашел в городском парке травматическое оружие и не сдал его в милицию. Затем, ехав на машине вместе с другом, на трассе он прижал к обочине дороги другого водителя, приставил к его голове оружие и стал требовать деньги.

Как установило следствие, обвиняемый выстрелил пострадавшему в спину. Спустя некоторое время Д.А.Ж. совершил аналогичное преступление. Он сел в машину к другому знакомому и два раза выстрелил ему в голову. Последний скончался в территориальной больнице.

Второй подсудимый обвиняется в соучастии в совершенных преступлениях, указывается в приговоре суда.