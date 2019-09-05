В Бишкеке 18-летний парень сбил трех человек и скрылся. Погибла девочка

В Бишкеке в результате ДТП скончалась шестилетняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД.

Уточняется, что вчера примерно в 18.45 неизвестный водитель на неустановленной автомашине двигался по улице Профессора Зимы и, поворачивая на улицу Архитектурную, сбил трех пешеходов, после чего скрылся с места ДТП.

«В результате автонаезда 41-летнюю пострадавшую С.Г. и трехлетнего С.У. доставили в больницу на карете скорой помощи. Шестилетняя пострадавшая Б.Б. от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Сотрудниками УОБДД Бишкека установлена и задержана автомашина Daimler-Benz-230. Водителем оказался 18-летний З.А. Машина водворена на штрафную стоянку. Собранные материалы переданы в следственную службу ГУВД», — сообщили в УОБДД.