На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за дороги

На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел конфликт между жителями. Об этом 24.kg подтвердили в Погранслужбе Кыргызстана.

Уточняется, что конфликт произошел сегодня утром в селе Таш-Тумшук Баткенского района.

«Таджикская сторона начала асфальтирование дороги на неописанном участке границы. Пограничникам КР пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, так как таджикская сторона, не подчиняясь требованиям, пыталась закидать камнями пограничный наряд», — сообщили редакции.

В ведомстве отметили, что после переговоров на границе обстановка стабильная.

«Обстановка стабильная, люди разошлись. Была проведена совместная встреча пограничников, милиционеров и органов местного самоуправления. Они провели разъяснительную работу среди населения. Асфальтирование дороги остановлено, поскольку эти работы начаты не согласовано», — уточнили в ГПС.