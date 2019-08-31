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Сюжет: Приграничные конфликты (144)

На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт из-за дороги

На кыргызско-таджикской границе в Баткенской области произошел конфликт между жителями. Об этом 24.kg подтвердили в Погранслужбе Кыргызстана.

Уточняется, что конфликт произошел сегодня утром в селе Таш-Тумшук Баткенского района.

«Таджикская сторона начала асфальтирование дороги на неописанном участке границы. Пограничникам КР пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, так как таджикская сторона, не подчиняясь требованиям, пыталась закидать камнями пограничный наряд», — сообщили редакции.

В ведомстве отметили, что после переговоров на границе обстановка стабильная.

«Обстановка стабильная, люди разошлись. Была проведена совместная встреча пограничников, милиционеров и органов местного самоуправления. Они провели разъяснительную работу среди населения. Асфальтирование дороги остановлено, поскольку эти работы начаты не согласовано», — уточнили в ГПС.
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