Подозреваемого в изнасиловании задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержали подозреваемого в изнасиловании. Об этом сообщила пресс-служба УОБДД ГУВД региона.

По ее данным, 29 августа 30-летняя жительница Бишкека обратилась с заявлением в ОВД Жайылского района. Примерно в 05.00 в доме в Суусамырской долине парень по имени Чынгыз, применив физическую силу, изнасиловал ее.

Инспекторы во время несения службы в долине Суусамыр по горячим следам остановили машину «Форд Фиеста».

По подозрению в причастности к преступлению задержаны уроженцы Иссык-Кульской области — водитель, 1987 года рождения, и пассажир, 1998 года рождения.