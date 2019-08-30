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Происшествия

Новое извержение вулкана Стромболи произошло в Италии

Фото © Pixabay/camux. Вулкан Стромболи в Тирренском море. Архивное фото

Новое извержение вулкана Стромболи, находящегося на одноименном итальянском острове в Тирренском море близ Сицилии, произошло вчера поздно вечером. Об этом сообщило РИА Новости.

По сообщениям местных жителей, примерно в 22.45 (02.45 по Бишкеку) они услышали мощный взрыв, после которого над кратером вулкана поднялся столб вулканического пепла и песка. После с интервалом примерно в 20 минут произошли еще два менее сильных взрыва, которые сопровождались выбросом вулканического пепла.

На западном склоне вулкана из кратера начала активно изливаться лава. Там на высоте около 600 метров находится углубление под названием «Огненный поток», по которому лава достигает моря. По свидетельствам очевидцев, лавовый поток виден с расстояния в несколько километров.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало. По данным сотрудников службы гражданской обороны, ситуация на острове под контролем.

Вулкан Стромболи активизировался 28 августа.

Ученые зарегистрировали «взрыв высокой интенсивности», который вызвал некоторые сейсмические явления. Он сопровождался сильным выбросом пепла. Оживший вулкан вызвал панику среди туристов, отдыхающих на острове. Несмотря на это, они успели записать все на видео.

Вулкан Стромболи постоянно активен последние 20 тысяч лет. Он знаменит частыми небольшими извержениями, наблюдаемыми с близлежащих островов и моря. Его высота составляет 926 метров над уровнем моря и более 2 километров над уровнем морского дна. Вулкан имеет три активных кратера. Извержения Стромболи преимущественно взрывные, а лава изливается редко.
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