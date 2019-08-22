В Бишкеке около ночного клуба произошла групповая драка. Милиция ищет участников

В Бишкеке около ночного клуба «Носорог» произошла групповая драка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что 21 августа примерно в 2.40 ночи на пульт «102» поступил звонок о том, что возле развлекательного заведения между неизвестными мужчинами происходит драка.

«Когда на место происшествия приехала оперативно-следственная группа, участников драки уже не было. Однако показания о драке дали сотрудники заведения. Кроме того, с заявлением в милицию обратился и хозяин автомашины Honda Fit. Он сообщил, что во время драки ему повредили кузов машины. Оба факта зарегистрированы по статье «Хулиганство» УК КР. Другие пострадавшие в милицию не обращались», — сообщили в ГУВД.