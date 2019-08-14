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Происшествия

В Бишкеке подозреваемый в изнасиловании девочки выпрыгнул из окна третьего этажа

В Бишкеке из здания РУВД Октябрьского района выпрыгнул подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девочки. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что подозреваемый, не приходя в сознание, умер.

«Он был доставлен в РУВД в рамках досудебного производства по факту изнасилования несовершеннолетней. 35-летний Ж.Э. во время допроса внезапно вскочил со стула, подбежал к окну и выпрыгнул с третьего этажа. На место сразу была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила мужчину в БНИЦТиО. От полученных травм подозреваемый, не приходя в сознание, скончался», — сообщили в ГУВД.

По происшествию назначена служебная проверка.
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