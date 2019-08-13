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Происшествия

Движение поезда Бишкек — Балыкчи, прерванное после схода вагонов, восстановлено

Движение поезда по маршруту Бишкек — Балыкчи, прерванное после схода вагонов в Токмаке, восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Кыргыз темир жолу».

По ее данным, поезд по маршруту начнет курсировать с завтрашнего дня.

Сообщается, что 12 августа примерно в 22.30 бригада ОсОО «Интергласс» нарушила инструкцию, в результате чего железнодорожный состав из 25 вагонов и локомотива потерял управление, выехав на соединительный путь, и направился в сторону станции «Токмак».

Железнодорожники станции приняли меры для остановки неуправляемого состава. Поезд был направлен на путь, занятый порожними вагонами.

В результате происшествия произошел сход локомотива и вагонов ОсОО «Интергласс».

Сейчас работает соответствующая комиссия.
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