Девушке-трансгендеру угрожали ножом клиенты

В Бишкеке милиция задержала подозреваемого в хулиганстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что 4 августа в УВД Первомайского района с заявлением обратилась жительница столицы А.А. Она просила принять меры в отношении неизвестных мужчин, которые 27 июля примерно в 16.40 пришли к ней в квартиру в качестве клиентов. Она оказывает интимные услуги.

«Выражаясь нецензурными словами, ей угрожали физической расправой. Взяв нож на кухне, клиенты начали запугивать девушку. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство» УК КР. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники службы криминальной милиции УВД Первомайского района задержали подозреваемого 26-летнего С.И. Он ранее судим», — отметили в ГУВД.

Известно, что потерпевшей является девушка-трансгендер по имени Лола.

Подозреваемый водворен в ИВС ГУВД столицы.