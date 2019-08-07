Мошенник в Бишкеке обманул граждан тремя разными способами

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, 3 июля в УВД Октябрьского района с заявлением обратился житель Бишкека с просьбой принять меры в отношении Ж.А., который для помощи в открытии визы в США в декабре 2015 года взял $4 тысячи. Он же взял $3 тысячи у другого гражданина под предлогом предоставить земельный участок в Аламединском районе. В январе 2016-го под предлогом продать заявителю однокомнатную квартиру ниже рыночной стоимости взял $4 тысячи.

Своими действиями злоумышленник нанес значительный материальный ущерб в $11 тысяч. Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района столицы, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

По подозрению в совершении мошенничества задержан гражданин Ж.А., 1984 года рождения. Он водворен в СИЗО-1 на два месяца.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности задержанного к другим аналогичным преступлениям.