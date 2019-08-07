В Бишкеке мужчина вымогал у директора частной фирмы $7 тысяч

В Бишкеке по подозрению в мошенничестве задержан К.А. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что задержанный, пользуясь тем, что в жилмассиве «Колмо» имеются проблемы с общественным транспортом, вымогал у директора одного из ОсОО, занимающегося частным извозом, $7 тысяч.

«Мужчина обещал решить вопрос, касающийся деятельности частной компании. 31 июля ГКНБ в ходе оперативно-следственных мероприятий задержал гражданина Кыргызстана К.А. Материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. Ведется следствие», — добавили в госкомитете.