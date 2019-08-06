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За убийство кыргызстанца в Москве задержаны малолетние националисты

Трое подростков-националистов задержаны по подозрению в убийстве в центре Москвы гражданина Кыргызстана. Об этом сообщило издание «MK.ru».

По его данным, убийство совершено еще 26 июля. Около 22.00 трое приятелей 17, 18 и 19 лет прогуливались в сквере и пили вишневый эль. Мимо них проходили двое кыргызов — 25-летний Ууал и 32-летний Алтын. Они возвращались с работы в хостел. Как позднее пояснил один из задержанных, ему показалось, что гастарбайтеры были враждебно настроены — то ли сказали что-то, то ли не так посмотрели. Он достал газовый баллончик и распылил им в лицо едкую жидкость. После этого началась потасовка и трое приятелей вытащили ножи.

Ууал убит на месте — его ударили клинком в спину. Раненному в руку Алтыну удалось убежать.

«Спустя неделю их личности удалось установить и оперативники при поддержке сотрудников ФСБ нагрянули домой к молодым людям. Помимо компьютеров и телефонов, у националистов изъяли различное холодное оружие, ножи, мачете, спецодежду с символикой, прочую атрибутику и литературу националистического толка. Пострадавший гастарбайтер уже опознал всех троих», — сообщило издание.
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