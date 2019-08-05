В Таласской области врачи вымогали у инвалида деньги за справку

Председатель и врачи медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) по Таласской области вымогали деньги у человека с ограниченными возможностями. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, 30 июля 2019 года в межрайонный отдел ГСБЭП с заявлением обратился гражданин Т.М. Он рассказал, что председатель и врачи МСЭК вымогают с него деньги за выдачу справки об инвалидности для получения пособия. Этот факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) по статье 326 «Вымогательство взятки» УК КР.

«31 июля в зале заседания МСЭК по Таласской области при получении денег задержаны председатель комиссии и врач-эксперт. Задержанные добровольно выдали ранее полученные в виде взятки деньги. Стало известно, что эти люди постоянно вымогали средства с граждан, обратившихся за справкой о присвоении инвалидности. 1 августа задержанные водворены в ИВС УВД региона», — отметили в ГСБЭП.

Сейчас по делу ведется досудебное производство.