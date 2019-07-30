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Происшествия

Военный самолет рухнул на жилые дома в Пакистане. Погибли 19 человек

Фото Reuters. На месте крушения военного самолета

Военный самолет рухнул на жилые дома на северо-востоке Пакистана. Погибли 19 человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости.

Среди погибших два пилота и три члена экипажа. Остальные — местные жители.

Самолет, принадлежавший армейской авиации Пакистана, потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. Он выполнял тренировочный полет. После падения воздушное судно загорелось, и огонь перекинулся на несколько жилых домов.

По данным спасателей, три дома рухнули после крушения самолета, а пять других загорелись.

Причины крушения пока не сообщаются.
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