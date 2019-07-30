Военный самолет рухнул на жилые дома в Пакистане. Погибли 19 человек

Военный самолет рухнул на жилые дома на северо-востоке Пакистана. Погибли 19 человек, еще 16 получили ранения. Об этом сообщило РИА Новости.

Среди погибших — два пилота и три члена экипажа. Остальные — местные жители.

Самолет, принадлежавший армейской авиации Пакистана, потерпел крушение в ночь на вторник в городе Равалпинди. Он выполнял тренировочный полет. После падения воздушное судно загорелось, и огонь перекинулся на несколько жилых домов.

По данным спасателей, три дома рухнули после крушения самолета, а пять других загорелись.

Причины крушения пока не сообщаются.