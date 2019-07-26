Грабители похитили 750 килограммов золота из аэропорта в Бразилии

Грабители в Бразилии похитили
Подозреваемые вошли в аэропорт «Гуарульюс» в Сан-Паулу, одетые как полицейские, и забрали золото, предназначенное для Нью-Йорка и Цюриха.
Двоих работников аэропорта взяли в заложники, по данным полиции.
Подозреваемые замаскировали свой пикап под автомобиль федеральной полиции и вынудили рабочих перегрузить золото в свой транспорт.
В ограблении участвовали четверо мужчин, и, по крайней мере, у одного была винтовка.
Представитель аэропорта заявил, что никто не пострадал в результате инцидента.