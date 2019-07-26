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Происшествия

Грабители похитили 750 килограммов золота из аэропорта в Бразилии

Фото из интернета. Аэропорт «Гуарульюс» в Сан-Паулу

Грабители в Бразилии похитили 750 килограммов золота, стоимость которого оценивается как минимум в $30 миллионов. Об этом сообщило ВВС.

Подозреваемые вошли в аэропорт «Гуарульюс» в Сан-Паулу, одетые как полицейские, и забрали золото, предназначенное для Нью-Йорка и Цюриха.

Двоих работников аэропорта взяли в заложники, по данным полиции.

Подозреваемые замаскировали свой пикап под автомобиль федеральной полиции и вынудили рабочих перегрузить золото в свой транспорт.

В ограблении участвовали четверо мужчин, и, по крайней мере, у одного была винтовка.

Представитель аэропорта заявил, что никто не пострадал в результате инцидента.
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