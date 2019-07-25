Судебный исполнитель вымогал деньги за снятие с ареста недвижимости в Кызыл-Кие

Сотрудники ГСБЭП с поличным поймали старшего судебного исполнителя ПССИ Кызыл-Кии (Баткенская область). Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Ранее в Финпол с заявлением обратился М.С., который просил принять меры в отношении судебного исполнителя. Последний, несмотря на наличие определения суда, вымогал у него 10 тысяч сомов за снятие ареста с недвижимости и требовал в качестве исполнительского сбора 18,6 тысячи сомов от первоначальной суммы иска.

«Заявление зарегистрировали в ЕРПП по статье «Вымогательство взятки» УК КР. Подозреваемого задержали при получении взятки. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека для избрания меры пресечения», — добавили в ГСБЭП.